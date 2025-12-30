Позировал в белье: Тарас Цимбалюк похвастался обнаженным торсом

Тарас Цимбалюк

И пока мы ждем пост-шоу проекта «Холостяк», чтобы узнать дальнейшую судьбу отношений Тараса Цымбалюка и его избранницы, он радует подписчиков соцсети горячим контентом. Актер опубликовал в Instagram свои пикантные селфи, которые не оставили равнодушными его поклонниц.

На фото Цимбалюк позировал в белье — в черных боксерах. Актер похвастался обнаженным накачанным торсом и татуировками. Тарас находится в прекрасной физической форме.

Напомним, Тарас Цимбалюк сразу после финала реалити-шоу «Холостяк» показал совместное фото с Надин Головчук, которую выбрал в финале.