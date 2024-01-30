Позировала без плавок: Деми Роуз в парео-сетке похвасталась огромными ягодицами

Деми Роуз снялась в новой горячей фотосессии, в которой предстала в откровенном образе. Локацией для съемки выбрали побережье моря. Лучшие снимки она опубликовала в Instagram.

Модель предстала в бежевом лифе на завязках. Вместо плавок на бедрах она завязала бежевое парео-сетку с бахромой и продемонстрировала свои пышные сексуальные ягодицы.

(листайте вправо)

Затем Роуз сняла лиф и похвасталась своей фигурой в виде "песочных часов". Фотографии получились очень пикантные.

Напомним, ранее Деми Роузу без бюстгальтера и в откровенном платье похвасталась пышной грудью.

Читайте также: