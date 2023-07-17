Позировала на четвереньках: победительница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась сексуальной фигурой и тату на интимном месте

Екатерина Лозовицкая порадовала фолловеров пикантными снимками из фотосета.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – снялась в горячей фотосессии. В Instagram модель показала, что из этого вышло.
Екатерина соблазнительно позировала на полу в фотостудии в черном купальнике. Девушка с разных ракурсов продемонстрировала свою стройную и сексуальную фигуру, а также татуировку на пикантном месте.
Лозовицкая позировала также на четвереньках, соблазнительно выгнувшись и похваставшись пикантным декольте и упругими ягодицами.
В прошлый раз Екатерина Лозовицкая показала снимки топлес из этого самого фотосета.
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