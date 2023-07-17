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Позировала на четвереньках: победительница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась сексуальной фигурой и тату на интимном месте

Позировала на четвереньках: победительница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась сексуальной фигурой и тату на интимном месте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
244
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на четвереньках: победительница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась сексуальной фигурой и тату на интимном месте

Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova

Екатерина Лозовицкая порадовала фолловеров пикантными снимками из фотосета.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – снялась в горячей фотосессии. В Instagram модель показала, что из этого вышло.

Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova

Екатерина соблазнительно позировала на полу в фотостудии в черном купальнике. Девушка с разных ракурсов продемонстрировала свою стройную и сексуальную фигуру, а также татуировку на пикантном месте.

Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova

Лозовицкая позировала также на четвереньках, соблазнительно выгнувшись и похваставшись пикантным декольте и упругими ягодицами.

Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/Фото nastya_beskova

В прошлый раз Екатерина Лозовицкая показала снимки топлес из этого самого фотосета.

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Дата публикации
Просмотры
244
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