Позировала на четвереньках: пышнотелая модель в леопардовой юбке похвасталась огромной пятой точкой

Грейси Бон

Реклама

Пышнотелая панамская модель – Грейси Бон – устроила себе фотосессию в гламурном аутфите. Что из этого вышло, она показала на своей странице в Instagram.

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси была одета в костюм с леопардовым принтом, который состоял из кроп-топа с халтером и юбки миди.

Грейси Бон

Модель с разных ракурсов и, даже на четвереньках, продемонстрировала свою огромную пятую точку, размер которой ошеломляет.

Реклама

Грейси Бон

Грейси Бон

Свой образ Бон дополнила макияжем с накладными пышными ресницами, распущенными волосами, длинным маникюром с декором и золотыми украшениями.

Грейси Бон

Напомним, Грейс Бон в стильном черном купальнике похвасталась соблазнительными формами.