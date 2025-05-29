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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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583
Время на прочтение
1 мин

Позировала на четвереньках: пышнотелая модель в леопардовой юбке похвасталась огромной пятой точкой

28-летняя модель plus-size Грейси Бон с разных ракурсов продемонстрировала пышные ягодицы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая панамская модель – Грейси Бон – устроила себе фотосессию в гламурном аутфите. Что из этого вышло, она показала на своей странице в Instagram.

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси была одета в костюм с леопардовым принтом, который состоял из кроп-топа с халтером и юбки миди.

Грейси Бон

Грейси Бон

Модель с разных ракурсов и, даже на четвереньках, продемонстрировала свою огромную пятую точку, размер которой ошеломляет.

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси Бон

Свой образ Бон дополнила макияжем с накладными пышными ресницами, распущенными волосами, длинным маникюром с декором и золотыми украшениями.

Грейси Бон

Грейси Бон

Напомним, Грейс Бон в стильном черном купальнике похвасталась соблазнительными формами.

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