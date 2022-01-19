Позировала на Днепре: Наталья Могилевская продемонстрировала фигуру в полосатом купальнике

Певица сфотографировалась на улице в одном купальнике.

Наталья Могилевская отметила сегодня праздник Крещения на Днепре. В Instagram певица опубликовала снимок, на котором позировала на улице в одном слитном полосатом купальнике, демонстрируя фигуру. Звезда находится в хорошей форме.

Волосы Наталья распустила и сделала макияж с акцентом на глазах.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

В посте артистка написала о пользе погружения в ледяную воду.

"Пока все позируют в купальниках на заграничных курортах, я остаюсь верна родному Днепру. И мне тепло, потому что меня согревают сердца моих сограждан. Всех с праздником!

Переохлаждение для организма. Это вообще полезно? Точно? После погружения в ледяную воду у человека учащается пульс и повышается артериальное давление, также сужаются сосуды, а организм будто пронзает током, поэтому человек чувствует себя свежо и бодро. Причина этих процессов - СИЛЬНЫЙ СТРЕСС. Потом мы чувствуем удовольствие, прилив сил, энергию, холод уже вовсе не ощущается, а все благодаря эндорфинов, того самого гормона радости.

Такая встряска для всего организма заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме. Такое потрясающее состояние может сохранят до 24 часов.

Ранее Могилевская показала фото, сделанное после душа.

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