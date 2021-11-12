Позировала на фоне облаков: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Модель пополнила свой фотоблог новой порцией горячих снимков.
Деми Роуз не устает засыпать своих фолловеров в Instagram пикантными снимками. На этот раз красотка поделилась фото, сделанными на горе с очень красивым видом.
"Прикосновение небес", - подписала снимки модель.
Деми позировала на фоне облаков. На ней было персиковое белье, сверху которого она надела прозрачный короткий халат. Сквозь него вырисовывались сексуальные изгибы тела Роуз.
Она похвасталась на камеру своими пышными ягодицами, которыми очень гордится.
В прошлый раз провокационная Деми показала сескуальный бюст в прозрачном кроп-топе. Она была без бюстгальтера.
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