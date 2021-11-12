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Позировала на фоне облаков: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Позировала на фоне облаков: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Модель пополнила свой фотоблог новой порцией горячих снимков.

Деми Роуз не устает засыпать своих фолловеров в Instagram пикантными снимками. На этот раз красотка поделилась фото, сделанными на горе с очень красивым видом.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

"Прикосновение небес", - подписала снимки модель.

Деми позировала на фоне облаков. На ней было персиковое белье, сверху которого она надела прозрачный короткий халат. Сквозь него вырисовывались сексуальные изгибы тела Роуз.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Она похвасталась на камеру своими пышными ягодицами, которыми очень гордится.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

В прошлый раз провокационная Деми показала сескуальный бюст в прозрачном кроп-топе. Она была без бюстгальтера. 

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