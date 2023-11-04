Позировала на Ибице: британская модель в бикини с пайетками продемонстрировала упругие ягодицы

Арабелла Чи показала, как проходит ее отпуск в Испании.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" — Арабелла Чи — опубликовала в Instagram фотографии с отдыха на Ибице.

Арабелла Чи/Instagram

Красавица устроила себе фотосет на побережье Средиземного моря.

Арабелла соблазнительно позировала в бежевом бикини с золотистыми пайетками.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи/Instagram

Чи продемонстрировала стройную фигуру и упругие сексуальные ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram

"Последние несколько дней на этом волшебном острове", – подписала снимки модель.

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась обольстительным луком в черном боди с прозрачными вставками и длинными рукавами.

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