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Позировала на Ибице: британская модель в бикини с пайетками продемонстрировала упругие ягодицы

Позировала на Ибице: британская модель в бикини с пайетками продемонстрировала упругие ягодицы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на Ибице: британская модель в бикини с пайетками продемонстрировала упругие ягодицы

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи показала, как проходит ее отпуск в Испании.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" — Арабелла Чи — опубликовала в Instagram фотографии с отдыха на Ибице.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Красавица устроила себе фотосет на побережье Средиземного моря.

Арабелла соблазнительно позировала в бежевом бикини с золотистыми пайетками.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram
Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Чи продемонстрировала стройную фигуру и упругие сексуальные ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

"Последние несколько дней на этом волшебном острове", – подписала снимки модель.

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась обольстительным луком в черном боди с прозрачными вставками и длинными рукавами.

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Дата публикации
Просмотры
203
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