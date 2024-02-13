Позировала на Карибах: 70-летняя Кристи Бринкли в купальнике похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом

Супермодель 80-х продолжает хвастаться своей великолепной физической формой.
Кристи Бринкли, недавно отпраздновавшая свое 70-летие, опубликовала в Instagram серию интересных снимков с отдыха на Карибах.
Модель продемонстрировала стильный пляжный лук, позируя у бассейна. На ней был черный сплошной купальник, прекрасно подчеркнувший ее сексуальное декольте, подтянутую фигуру и стройные ноги.
Сверху она надела белый халат, на талии был пояс в стиле бохо, на лице были черные очки, а на шее висела соломенная шляпа на шнурке.
Напомним, в прошлый раз Кристи Бринкли показала фигуру в красном купальнике.
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