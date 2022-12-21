Позировала на коленях: Ким Кардашьян в бикини похвасталась пышными ягодицами

42-летняя звезда реалити и инфлюэнсер поделилась с подписчиками горячим кадром.
Ким Кардашьян порадовала фолловеров пикантным снимком с отдыха. Давно мы не видели в ее фотоблоге подобных фотографий.
Звезда реалити сфотографировала свое отражение в окне. На Ким было бикини от собственного бренда SKIMS. Кардашьян позировала на коленях на шезлонге. Она похвасталась своими пышными сексуальными ягодицами.
"Оглядываясь на 22-й год", — подписала фото Ким.
Напомним, ранее провокационная Кардашьян в мокром нижнем белье блеснула сосками.
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