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Позировала на коленях: Ким Кардашьян в бикини похвасталась пышными ягодицами

Позировала на коленях: Ким Кардашьян в бикини похвасталась пышными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1380
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на коленях: Ким Кардашьян в бикини похвасталась пышными ягодицами

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

42-летняя звезда реалити и инфлюэнсер поделилась с подписчиками горячим кадром.

Ким Кардашьян порадовала фолловеров пикантным снимком с отдыха. Давно мы не видели в ее фотоблоге подобных фотографий.

Звезда реалити сфотографировала свое отражение в окне. На Ким было бикини от собственного бренда SKIMS. Кардашьян позировала на коленях на шезлонге. Она похвасталась своими пышными сексуальными ягодицами.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Оглядываясь на 22-й год", — подписала фото Ким.

Напомним, ранее провокационная Кардашьян в мокром нижнем белье блеснула сосками.

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Дата публикации
Просмотры
1380
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