Позировала на коленях: участница "Холостяка-10" в розовом бикини похвасталась похудевшей фигурой

Виктория из "Холостяка" показала яркий снимок с отдыха в Турции.
Горячая пора отпусков продолжается, и знаменитые красотки не перестают нас радовать яркими снимками с отдыха.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Виктория – поделилась в Instagram снимком с отдыха в Турции.
Красотка позировала на коленях в розовом бикини со шнуровкой на талии и платье-сетке. Вика продемонстрировала свою похудевшую фигуру.
Волосы ее были распущены, а на лицо она надела черные прямоугольные очки. Выглядит Виктория прекрасно.
А другая участница проекта "Холостяк-10" - Алина Ляшук — продемонстрировала стройные ноги в коротком розовом платье с рюшами. Фото было сделано во время отпуска.
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