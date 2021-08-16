Позировала на коленях: участница "Холостяка-10" в розовом бикини похвасталась похудевшей фигурой

Позировала на коленях: участница "Холостяка-10" в розовом бикини похвасталась похудевшей фигурой

Виктория из "Холостяка" показала яркий снимок с отдыха в Турции.

Горячая пора отпусков продолжается, и знаменитые красотки не перестают нас радовать яркими снимками с отдыха.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Виктория – поделилась в Instagram снимком с отдыха в Турции.

Красотка позировала на коленях в розовом бикини со шнуровкой на талии и платье-сетке. Вика продемонстрировала свою похудевшую фигуру.

Виктория из "Холостка-10"/Instagram gala_vikki

Волосы ее были распущены, а на лицо она надела черные прямоугольные очки. Выглядит Виктория прекрасно.

А другая участница проекта "Холостяк-10" - Алина Ляшук — продемонстрировала стройные ноги в коротком розовом платье с рюшами. Фото было сделано во время отпуска.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

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