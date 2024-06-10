Позировала на коленях: звезда реалити в миниатюрном бикини похвасталась сексуальным декольте на пляже

Эмма Эрнан пополнила свою летнюю коллекцию нежным купальником.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – порадовала фолловеров серией снимков с отдыха на пляже, где она устроила себе импровизированную фотосессию.
Блондинка позировала на коленях на побережье в миниатюрном белом бикини с голубым принтом. Эмма похвасталась тонкой талией и пышной сексуальной грудью.
Волосы она собрала в высокий пучок, сделала макияж с пышными ресницами и розовым блеском, а также французский маникюр. В ушах у нее были серьги-кольца.
Еще Эрнан продемонстрировала свои длинные стройные ноги и красивую сияющую улыбку.
"Работа дома или… работа на пляже… Я голосую за пляж" – подписала снимки девушка.
Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла в свет в платье с откровенным декольте.
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