Позировала на кровати-карете: 155-килограммовая Тесс Холлидей в стрингах продемонстрировала большие ягодицы

36-летняя модель plus-size продолжает эпатировать поклонников своими откровенными снимками.
Самая крупная в мире модель plus-size - Тесс Холлидей - опубликовала в Instagram новую порцию снимков из ее провокационного фотосета.
На этот раз красотка сакцентировала внимание на своей большой пятой точке. Тесс в черном прозрачном белье, которое состояло из бюстгальтера и стрингов, демонстрировала на камеру пышные ягодицы.
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Сверкнула модель и сексуальным декольте. Ее аутфит дополнила прическа с локонами и розовой ленточкой, вечерний макияж и серьги-кольца.
Позировала Холлидей на кровати-карете, над которой висели огромные рога животного.
В прошлый раз Тесс продемонстрировала свое тело с татуировками спереди.
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