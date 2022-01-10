Позировала на кровати-карете: 155-килограммовая Тесс Холлидей в стрингах продемонстрировала большие ягодицы

Позировала на кровати-карете: 155-килограммовая Тесс Холлидей в стрингах продемонстрировала большие ягодицы

36-летняя модель plus-size продолжает эпатировать поклонников своими откровенными снимками.

Самая крупная в мире модель plus-size - Тесс Холлидей - опубликовала в Instagram новую порцию снимков из ее провокационного фотосета.

На этот раз красотка сакцентировала внимание на своей большой пятой точке. Тесс в черном прозрачном белье, которое состояло из бюстгальтера и стрингов, демонстрировала на камеру пышные ягодицы.

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Сверкнула модель и сексуальным декольте. Ее аутфит дополнила прическа с локонами и розовой ленточкой, вечерний макияж и серьги-кольца.

Позировала Холлидей на кровати-карете, над которой висели огромные рога животного.

В прошлый раз Тесс продемонстрировала свое тело с татуировками спереди.

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