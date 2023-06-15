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Позировала на кухне: британская телезвезда в белом белье похвасталась сексуальной фигурой

Позировала на кухне: британская телезвезда в белом белье похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1415
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на кухне: британская телезвезда в белом белье похвасталась сексуальной фигурой

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри продолжает демонстрировать фолловерам свои пикантные образы.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию горячих фотографий.

На этот раз звезда позировала на кухне. На ней было белое белье. Хлоя похвасталась стройной сексуальной фигурой и пышным декольте. Ферри тоже показала свои татуировки на теле.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой образ телезвезда дополнила красивой укладкой с локонами, насыщенным макияжем в коричневых оттенках, французским маникюром и белым педикюром.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в розовом бикини продемонстрировала упругие ягодицы.

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Дата публикации
Просмотры
1415
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