Позировала на Мальдивах: Элизабет Херли в мятном купальнике похвасталась сексуальным декольте

У 57-летней британской актрисы идеальная фигура, которую она обожает демонстрировать в купальниках.

Элизабет Херли поделилась с фолловерами архивными фотографиями с отдыха в райском уголке планеты – на Мальдивах.

Позировала актриса на террасе дома в купальнике мятного оттенка своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась сексуальным декольте и стройной фигурой.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Перед фотосессией Херли подготовилась: она накрутила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши серьгами-кольцами.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

"О, Мальдивы... Я скучаю по вам", — подписала снимки актриса.

Напомним, в прошлый раз Элизабет показала, как она выглядит в леопардовом бикини на завязках и с золотистой фурнитурой.

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