Позировала на Неделе моды в Париже: Марион Котийяр черным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Французская актриса появилась на фэшн-шоу в аутфите от Chanel.

Марион Котийяр посетила показ Chanel Haute Couture весна-лето 2025, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Актриса выбрала для своего появления образ total black. На ней было трикотажное мини-платье с круглым вырезом и накладными карманами, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Марион Котийяр / Фото: Getty Images

Сверху Котийяр надела кардиган с черными пуговицами. Лук она дополнила капроновыми колготами и черными туфлями с круглыми носками и на стойких каблуках. В руке Марион держала черную сумочку.

Звезда сделала интересную прическу, макияж с акцентом на глазах и украсила шею цепочками с подвесками с изображением логотипа Chanel.

Напомним, фэшн-шоу Chanel посетили также Ванесса Паради и ее дочь Лили-Роуз Депп.

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