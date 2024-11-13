Позировала на острове: британская модель в бикини похвасталась стройной фигурой

Джессика Гейл порадовала фолловеров архивными фотографиями с отдыха на острове.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – очень скучает по отдыху, поэтому опубликовала в Instagram архивные фото из отпуска на острове.

Девушка позировала на пляже в фиолетово-лиловом бикини, в котором продемонстрировала стройную фигуру, соблазнительный бюст и красивый загар.

Джессика Гейл

У Джессики были распущены волосы, легкий макияж и молочный маникюр. На запястьях у блондинки были золотые браслеты. В руке она держала коктейль в кокосе.

Джессика Гейл

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл поделилась снимками в черном бикини с разноцветным цветочным принтом.

Читайте также: