Позировала на острове: британская модель в бикини похвасталась стройной фигурой

Джессика Гейл порадовала фолловеров архивными фотографиями с отдыха на острове.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – очень скучает по отдыху, поэтому опубликовала в Instagram архивные фото из отпуска на острове.
Девушка позировала на пляже в фиолетово-лиловом бикини, в котором продемонстрировала стройную фигуру, соблазнительный бюст и красивый загар.
У Джессики были распущены волосы, легкий макияж и молочный маникюр. На запястьях у блондинки были золотые браслеты. В руке она держала коктейль в кокосе.
Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл поделилась снимками в черном бикини с разноцветным цветочным принтом.
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