Позировала на пляже: 60-летняя Элизабет Херли в полосатом бикини продемонстрировала стройную фигуру
Британская актриса имеет собственный бренд купальников, которые сама и рекламирует.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram новые фото, сделанные во время ее отдыха на берегу моря.
Актриса позировала, лежа на песке, в стильном полосатом сине-белом купальнике с завязками на плавках ее собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Звезда продемонстрировала стройную фигуру. Свой пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками-авиаторами.
Херли поделилась еще несколькими селфи, на которых похвасталась красивым декольте.
«Ура! Мое любимое панамское бикини снова в наличии», — подписала фото Лиз.
Напомним, ранее Элизабет Херли топлес позировала, лежа среди нарциссов.