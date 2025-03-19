Позировала на пляже: британская модель в вишневом бикини похвасталась соблазнительными формами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новую серию пляжных фотографий с отдыха.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Красавица позировала перед фотокамерой в сексуальном вишневом бикини на завязках. Гейл похвасталась соблазнительными формами и плоским животом.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Она распустила волосы, сделала нежный макияж с пышными накладными ресницами и белый маникюр. Уши Гейл украсила элегантными золотыми серьгами, а руки – браслетами.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

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