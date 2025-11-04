ТСН в социальных сетях

Позировала на пляже: британская звезда реалити в белом бикини похвасталась пышными ягодицами

Ева Гейл поделилась архивными фотографиями с отдыха.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл - Ева Гейл — очень скучает по лету. Поэтому девушка решила поделиться с фолловерами в Instagram архивными снимками с отдыха на море.

Ева Гейл

Ева Гейл

Блондинка позировала, лежа на песке, в романтическом белом бикини с нежно-розовыми лентами. Ева похвасталась своими пышными ягодицами.

Ева Гейл

Ева Гейл

У нее были распущенные мокрые волосы, которые она украсила белым цветком, и нежный макияж с пышными ресницами. На руке у Гейл был золотой браслет.

Напомним, Ева Гейл в откровенном луке сходила на вечеринку. На ней был бюстгальтер, болеро и кружевные лосины, под которые она одела черные стринги.

