- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировала на пляже: британская звезда реалити в белом бикини похвасталась пышными ягодицами
Ева Гейл поделилась архивными фотографиями с отдыха.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл - Ева Гейл — очень скучает по лету. Поэтому девушка решила поделиться с фолловерами в Instagram архивными снимками с отдыха на море.
Блондинка позировала, лежа на песке, в романтическом белом бикини с нежно-розовыми лентами. Ева похвасталась своими пышными ягодицами.
У нее были распущенные мокрые волосы, которые она украсила белым цветком, и нежный макияж с пышными ресницами. На руке у Гейл был золотой браслет.
Напомним, Ева Гейл в откровенном луке сходила на вечеринку. На ней был бюстгальтер, болеро и кружевные лосины, под которые она одела черные стринги.