Позировала на пляже: Деми Роуз в ярком бикини похвасталась пышными сочными формами

Позировала на пляже: Деми Роуз в ярком бикини похвасталась пышными сочными формами

Модель показала новые фото с отдыха в Тулуме.

Деми Роуз пополнила свой фотоблог интересными снимками с отдыха в Мексике.

Красотка позировала на пляже в ярком бикини с изображением пальм. Купальник идеально подчеркнул пышные формы Деми: сексуальное декольте, тонкую талию и широкие бедра.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Свой лук она дополнила очками в черепаховой оправе и длинными блестящими серьгами. В руке она держала коктейль.

Не упустила Роуз возможности продемонстрировать свою пышную пятую точку, которая выглядит очень сочно.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Еще модель похвасталась сексуальным аутфитом в светлом платье с экстремально откровенной зоной декольте и разрезом до бедра.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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