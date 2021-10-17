Позировала на пляже: Деми Роуз в ярком бикини похвасталась пышными сочными формами

Модель показала новые фото с отдыха в Тулуме.
Деми Роуз пополнила свой фотоблог интересными снимками с отдыха в Мексике.
Красотка позировала на пляже в ярком бикини с изображением пальм. Купальник идеально подчеркнул пышные формы Деми: сексуальное декольте, тонкую талию и широкие бедра.
Свой лук она дополнила очками в черепаховой оправе и длинными блестящими серьгами. В руке она держала коктейль.
Не упустила Роуз возможности продемонстрировать свою пышную пятую точку, которая выглядит очень сочно.
Еще модель похвасталась сексуальным аутфитом в светлом платье с экстремально откровенной зоной декольте и разрезом до бедра.
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