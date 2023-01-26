Позировала на пляже: финалистка "Холостяка-12" в гламурном купальнике похвасталась стройной фигурой

Финалистка реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – опубликовала в Instagram архивное фото с отдыха в Мексике.

Позировала Саша на пляже. На ней был гламурный блестящий купальник, прекрасно сидевший на ее стройной фигуре. Девушка распустила волосы и была без макияжа на лице.

Александра Мудрая/Instagram

В посте Мудрая рассказала историю, которая с ней случилась во время перелета.

"Это фото я сделала через полтора месяца пребывания в Мексике. Как сейчас помню тот день. Я ждала заката и была благодарна за то, что наш самолет не разбился.

Случилась такая история, что, когда мы вылетали из Канкуна в Мюнхен, он начал снижать скорость, а в салоне был сильный запах гари. Было очень страшно, люди начинали паниковать, а стюардессы вежливо пытались всех успокоить. Какое-то странное чувство было, будто что-то может случиться, но ты уверен, что все будет хорошо. Это ощущение, это надежда, которая всегда появляется, чтобы подбодрить.

Самая большая волна паники длилась минуты 3, но какие 3! Самолет развернули назад, мы смогли долететь снова до Канкуна, а я сидела и думала: "А действительно в падающем самолете нет атеистов".

Уверена, что к каждому из нас в тот момент пришла надежда, к каждому своя. Мы с вами все разные, но так похожи между собой именно тем, что мы люди настоящие и живые. Не теряйте себя и ее. Нигде и некогда. Вот такой реальный опыт из моей жизни", – поделилась Александра.

Напомним, а другая участница проекта "Холостяк-12" — актриса Виктория Варлей — снялась в фотосессии на пляже, в которой позировала топлес.

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