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Позировала на пляже: Хлое Кардашьян в золотом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Позировала на пляже: Хлое Кардашьян в золотом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
329
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на пляже: Хлое Кардашьян в золотом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

38-летняя звезда реалити порадовала фолловеров пикантными снимками.

Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram снимки из рекламной кампании коллаборации ее бренда Good American с брендом Body Glove – они выпустили коллекцию купальников.

Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / © Instagram Хлое Кардашьян
Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

На фото красавица предстала в золотом купальнике с черными вставками, состоявшем из топа на молнии и плавок.

Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / © Instagram Хлое Кардашьян
Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Хлое соблазнительно позировала на пляже, демонстрируя сексуальную фигуру. Она также показала пышные ягодицы.

Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / © Instagram Хлое Кардашьян
Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

"Золотая девушка", — подписала фотографии Кардашьян.

Напомним, недавно сестра Хлои – Ким Кардашьян – хвасталась сексуальными формами в розовом бикини.

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Дата публикации
Просмотры
329
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