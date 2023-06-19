Позировала на пляже: Хлое Кардашьян в золотом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram снимки из рекламной кампании коллаборации ее бренда Good American с брендом Body Glove – они выпустили коллекцию купальников.

Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

На фото красавица предстала в золотом купальнике с черными вставками, состоявшем из топа на молнии и плавок.

Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Хлое соблазнительно позировала на пляже, демонстрируя сексуальную фигуру. Она также показала пышные ягодицы.

Глое Кардашьян/Фото Greg Swales / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

"Золотая девушка", — подписала фотографии Кардашьян.

Напомним, недавно сестра Хлои – Ким Кардашьян – хвасталась сексуальными формами в розовом бикини.

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