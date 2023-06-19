Позировала на пляже: Хлое Кардашьян в золотом купальнике похвасталась пышными ягодицами

38-летняя звезда реалити порадовала фолловеров пикантными снимками.
Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram снимки из рекламной кампании коллаборации ее бренда Good American с брендом Body Glove – они выпустили коллекцию купальников.
На фото красавица предстала в золотом купальнике с черными вставками, состоявшем из топа на молнии и плавок.
Хлое соблазнительно позировала на пляже, демонстрируя сексуальную фигуру. Она также показала пышные ягодицы.
"Золотая девушка", — подписала фотографии Кардашьян.
Напомним, недавно сестра Хлои – Ким Кардашьян – хвасталась сексуальными формами в розовом бикини.
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