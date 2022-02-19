Позировала на пляже: Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой

Артистка показала новые фотографии с отдыха на Мальдивах.
Ирина Федишин сообщила в Instagram, что она уже вернулась домой с отдыха на Мальдивах. Певица отдыхала вместе с мужем и сыновьями.
Но красивые фотографии из отпуска еще остались, поэтому звезда порадовала подписчиков новыми пляжными кадрами.
На них Ирина соблазнительно позирует в стильном купальнике оранжево-желтого цвета с завязками на плавках.
Федишин похвасталась стройной и сексуальной фигурой из разных ракурсов.
Волосы артистка собрала в высокий пучок и надела на глаза очки с бирюзовым отражением. Красный маникюр завершил пляжный образ Ирины.
В этом самом бикини Федишин в День единения, 16 февраля, сфотографировалась на пляже с двумя подушками – голубой и желтой, символизирующих украинский флаг.
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