Позировала на пляже: Кендалл Дженнер засветила грудь в прозрачном платье

Модель, как и многие другие селебрити, улетела на отдых.

28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу - Кендалл Дженнер – опубликовала серию снимков, сделанных на пляже. Девушка позировала в смелом луке, состоящем из прозрачного платье с вырезом на животе и с воланами на подоле от бренда FWRD, креативным директором которого она сама и является. Сквозь тонкую ткань платья просвечивалась грудь модели. Свой образ Кендалл дополнила серьгами в виде капли от Bottega Veneta.

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На одном из фото Дженнер позировала со своей подругой – Хейли Бибер, которая была одета в белое обтягивающее платье.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в новом промо известного бренда. Она появилась в рекламной кампании Calvin Klein в пиджаке на голое тело.

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