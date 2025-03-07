Позировала на пляже: Ким Кардашьян в леопардовом бикини похвасталась соблазнительным бюстом

44-летняя звезда реалити снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников своего бренда.

Ким Кардашьян приняла участие в съемках промокампании новой коллекции сексуальных купальников ее собственного бренда Skims. Некоторые снимки из этой фотосессии она опубликовала в Instagram.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Позировала Ким на пляже. На ней было бикини с леопардовым принтом, в котором она похвасталась соблазнительным бюстом и подтянутой фигурой.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На одном из кадров Кардашьян завязала на бедрах черный парео и держала в руке зеленый кокос.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Дождались — самое сексуальное плавание под солнцем вернулось и смелее, чем когда-либо", — подписала она фото.

Напомним, Ким Кардашьян пришла на вечеринку Vanity Fair Oscar Party в кутюрном платье-бюстье от Balenciaga, которое имело секрет.

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