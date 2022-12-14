Позировала на пляже: Ким Кардашьян в мокром белье сверкнула сосками

Звезда реалити обожает делиться с фолловерами пикантными снимками.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха в райском уголке планеты.
Звезда реалити устроила себе фотосессию на пляже. Одета она была в нижнее белье белого цвета.
Ким специально намочила белье, чтобы выглядеть сексуально. Мокрый лиф просвечивался, и она сверкнула сосками.
Кардашьян охотно щеголяла соблазнительными формами и плоским животом.
Напомним, ранее Ким продемонстрировала лук в серой водолазке с черными полосками на рукавах, созданной в коллаборации Balenciaga и Adidas, черных мини-шортах и очень широких ботфортах на шпильках от Balenciaga.
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