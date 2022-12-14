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Позировала на пляже: Ким Кардашьян в мокром белье сверкнула сосками

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1475
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на пляже: Ким Кардашьян в мокром белье сверкнула сосками

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити обожает делиться с фолловерами пикантными снимками.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха в райском уголке планеты.

Звезда реалити устроила себе фотосессию на пляже. Одета она была в нижнее белье белого цвета.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким специально намочила белье, чтобы выглядеть сексуально. Мокрый лиф просвечивался, и она сверкнула сосками.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян охотно щеголяла соблазнительными формами и плоским животом.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким продемонстрировала лук в серой водолазке с черными полосками на рукавах, созданной в коллаборации Balenciaga и Adidas, черных мини-шортах и очень широких ботфортах на шпильках от Balenciaga.

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Дата публикации
Просмотры
1475
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