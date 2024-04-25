Позировала на пляже на коленях: модель Playboy в откровенном купальнике продемонстрировала сексуальную грудь

Элизабет Мари Шевалье в соблазнительном купальнике похвасталась пышными формами.
Папарацци сфотографировали американскую модель Playboy, звезду Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье на пляже в Малибу.
Увидев фотографов, блондинка начала соблазнительно позировать на камеру. Она стала на колени и эротично пила воду из бутылки.
На Элизабет был откровенный черный купальник, едва прикрывавший ее пышную и сексуальную грудь. Он был украшен золотой брошью с камнями в виде морской звезды в кольце. Обута блондинка была в золотые босоножки на шпильках.
У модели были распущены волосы, макияж с пышными ресницами и блестящими тенями, а также длинный белый маникюр. На руках у нее были браслеты и кольца. Шевалье выглядела стройно и сексапильно.
Напомним, Элизабет Мари Шевалье в прозрачном платье и без белья похвасталась соблазнительным бюстом.
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