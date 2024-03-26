Позировала на пляже: порноактриса в синем бикини продемонстрировала упругие ягодицы

Порноактриса Эмма Картер показала фоловерам в Instagram красивую фотографию из отпуска, который она провела в Доминиканской республике.

Блондинка соблазнительно позировала на пляже, держа в руках зеленый кокосовый орех, из которого пила кокосовую воду.

На Картер было стильное синее бикини на завязках и с золотой фурнитурой. Девушка сверкнула пышной грудью и похвасталась упругими и сексуальными ягодицами.

Эмма Картер/Instagram

Волосы она распустила, заплела несколько тонких косичек и была без макияжа на лице.

Напомним, на премии AVN Awards в Лас-Вегасе Эмма Картер сияла в черном прозрачном платье с американской проймой, расшитом пайетками и бисером.

Читайте также: