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Позировала на пляже: сексуальная участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась стройными ногами

Позировала на пляже: сексуальная участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась стройными ногами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1963
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на пляже: сексуальная участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась стройными ногами

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей порадовала фолловеров новой пикантной фотографией с пляжа.

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Виктория Варлей – впервые за долгое время порадовала подписчиков в Instagram новой фотографией, ведь ее страница была в теневом бане.

"И в честь моего возвращения: цыганочка с выходом", – подписала она фото.

Вика позировала на пляже в черном сплошном купальнике, демонстрируя соблазнительные изгибы тела и стройные ноги. На одной руке был одет черный шелковый халат с вышитыми золотистыми нитями восточным драконом.

Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram

Свой пляжный лук Варлей дополнила низким пучком, легким макияжем и большими золотистыми серьгами-кольцами.

Напомним, участница "Холостяка-11" Анна Гузеева в черном платье с открытыми плечами и сексуальным декольте сходила в ресторан.

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Дата публикации
Просмотры
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