Позировала на пляже: сексуальная участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась стройными ногами

Виктория Варлей порадовала фолловеров новой пикантной фотографией с пляжа.
Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Виктория Варлей – впервые за долгое время порадовала подписчиков в Instagram новой фотографией, ведь ее страница была в теневом бане.
"И в честь моего возвращения: цыганочка с выходом", – подписала она фото.
Вика позировала на пляже в черном сплошном купальнике, демонстрируя соблазнительные изгибы тела и стройные ноги. На одной руке был одет черный шелковый халат с вышитыми золотистыми нитями восточным драконом.
Свой пляжный лук Варлей дополнила низким пучком, легким макияжем и большими золотистыми серьгами-кольцами.
Напомним, участница "Холостяка-11" Анна Гузеева в черном платье с открытыми плечами и сексуальным декольте сходила в ресторан.
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