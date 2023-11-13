Позировала на пляже: сексуальная участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась стройными ногами

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Виктория Варлей – впервые за долгое время порадовала подписчиков в Instagram новой фотографией, ведь ее страница была в теневом бане.

"И в честь моего возвращения: цыганочка с выходом", – подписала она фото.

Вика позировала на пляже в черном сплошном купальнике, демонстрируя соблазнительные изгибы тела и стройные ноги. На одной руке был одет черный шелковый халат с вышитыми золотистыми нитями восточным драконом.

Виктория Варлей/Instagram

Свой пляжный лук Варлей дополнила низким пучком, легким макияжем и большими золотистыми серьгами-кольцами.

Напомним, участница "Холостяка-11" Анна Гузеева в черном платье с открытыми плечами и сексуальным декольте сходила в ресторан.

Читайте также: