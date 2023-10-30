Позировала на пляже: смелая модель показала свои обнаженные фото

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram провокационные фотографии с отдыха на Ибице.

Блондинка устроила откровенный фотосет на пляже. Позировала красавица полностью обнаженной. Пикантные места она прикрыла большой соломенной шляпой.

Арабелла Чи/Instagram

Модель сверкнула на камеру упругими сексуальными ягодицами и маленькой татуировкой в виде сердечка под грудью.

Арабелла Чи/Instagram

Из украшений на Чи были золотые серьги, цепочка с подвеской-надписью ее имя, золотые кольца и браслет. Французский маникюр завершил соблазнительный лук Арабеллы.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в темно-синем кружевном белье похвасталась обольстительной фигурой.

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