Позировала на пляже: смелая модель показала свои обнаженные фото

Арабелла Чи откровенными снимками взбудоражила воображение своих подписчиков.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram провокационные фотографии с отдыха на Ибице.
Блондинка устроила откровенный фотосет на пляже. Позировала красавица полностью обнаженной. Пикантные места она прикрыла большой соломенной шляпой.
Модель сверкнула на камеру упругими сексуальными ягодицами и маленькой татуировкой в виде сердечка под грудью.
Из украшений на Чи были золотые серьги, цепочка с подвеской-надписью ее имя, золотые кольца и браслет. Французский маникюр завершил соблазнительный лук Арабеллы.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в темно-синем кружевном белье похвасталась обольстительной фигурой.
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