Позировала на пляже: участница "Холостяка-11" в белом купальнике похвасталась упругими ягодицами

Красавица с подругами отдохнула в Восточной Африке.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – показала новые фотографии с отдыха в восточной Африке – Кении. Ездила туда она с другими участницами проекта – Дашей Ставничей и Розали Номбре.
Джесс устроила для себя небольшой фотосет на пляже. Красавица одела сексуальный белый купальник и белую рубашку. Сначала она продемонстрировала стройную фигуру спереди и сверкнула сексуальным бюстом.
Затем Чеги, позируя на коленях, продемонстрировала на камеру свои упругие ягодицы.
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