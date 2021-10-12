Позировала на пляже: участница "Холостяка-11" в леопардовом бикини продемонстрировала сексуальную фигуру

Джессика Чеги показала свои формы в купальнике с "хищным" принтом.
Участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в теплых краях.
Девушка в этот раз предстала в леопардовом бикини. Лиф она надела, как сейчас модно, низом вверх.
Позировала она на пляже. Джесс продемонстрировала на камеру свою стройную сексуальную фигуру.
Еще девушка выложила видео, на котором она в розовом купальнике соблазнительно танцует у двери на балконе отеля.
"На самом деле мы все заперты в клетках наших предубеждений, наполненных предрассудками, которые сами и подкармливаем. Сами себя оставляем без удовольствий и вешаем ярлыки. Как будто мы все знаем, но не знаем ничего. Вопрос только в наших личных амбициях, что себе позволять", — написала Чеги.
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