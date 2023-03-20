Позировала на пляже: участница "Холостяка-11" в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в Дубае.

Красавица позировала на пляже на фоне заката. На Джессике был желтый сплошной купальник из жатой ткани. Она похвасталась подтянутой сексуальной фигурой, пикантным декольте и стройными ногами.

Джессика Чеги / Фото: Instagram Джессики Чеги

Пляжный лук она дополнила красными очками.

Джессика Чеги / Фото: Instagram Джессики Чеги

"Сексуальность не зависит от одежды, макияжа и количества посещений косметолога. Все это может только усилить ее, сделать более выразительной. Но сексуальность, как и женская сила, рождается внутри", — написала Чеги в посте.

Напомним, в прошлый раз Джессика продемонстрировала милый образ в романтичном коротком платье с рюшами и цветочным принтом.

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