Позировала на пляже: участница "Холостяка-12" в черном бикини похвасталась плоским животом и стройными ногами

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — 37-летняя актриса Виктория Варлей — опубликовала в Instagram фото из теплых краев.

На снимке красавица предстала в черной бейсболке и черном бикини, поверх которого надела черный пляжный халат. Позировала Вика на пляже сидя, выпрямив одну ногу.

Виктория Варлей/Instagram

Варлей похвасталась плоским животом и стройными ногами.

А еще она была без макияжа на лице. Виктория с удовольствием демонстрирует свою природную красоту.

Напомним, в пятом выпуске на церемонии роз Варлей появилась в роскошном образе. На ней было желтое обтягивающее платье с сексуальным декольте и обнаженными плечами.

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