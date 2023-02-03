Позировала на пляже: участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram фото с отдыха.

Вика позировала на пляже. На ней был белый сплошной купальник с черной каемкой и черными бретельками. Красавица продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст.

Виктория Варлей/Instagram viktoriavarley

Свой пляжный лук Варлей дополнила низким пучком и черными стильными очками. На руке у нее был браслет.

Напомним, ранее Виктория Варлей показала фолловерам новые снимки из своей свадебной фотосессии.

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