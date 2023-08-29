Позировала на пляже: участница "Холостяка-12" в розовом купальнике похвасталась соблазнительными ягодицами

Марина Голд загорала на Пирсе Санта-Моники в гламурном купальнике.

Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – опубликовала в Instagram снимки с отдыха на пляже в Калифорнии.

Марина Голд/Instagram

Красавица продемонстрировала свой гламурный пляжный лук, который точно оценила бы кукла Барби. Марина позировала на фоне заката в сплошном розовом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы.

Марина Голд/Instagram

Девушка похвасталась на камеру пышными соблазнительными ягодицами.

Марина Голд/Instagram

Напомним, победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая показала романтические фотографии со своим бойфрендом, сделанные в Париже.

Читайте также: