Позировала на пляже: участница "Холостяка-12" в розовом купальнике похвасталась соблазнительными ягодицами

Марина Голд загорала на Пирсе Санта-Моники в гламурном купальнике.
Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – опубликовала в Instagram снимки с отдыха на пляже в Калифорнии.
Красавица продемонстрировала свой гламурный пляжный лук, который точно оценила бы кукла Барби. Марина позировала на фоне заката в сплошном розовом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы.
Девушка похвасталась на камеру пышными соблазнительными ягодицами.
Напомним, победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая показала романтические фотографии со своим бойфрендом, сделанные в Париже.
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