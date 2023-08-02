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Позировала на пляже в Барселоне: победительница "Холостяка-12" в розовом бикине похвасталась сексуальной фигурой

Позировала на пляже в Барселоне: победительница "Холостяка-12" в розовом бикине похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
712
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на пляже в Барселоне: победительница "Холостяка-12" в розовом бикине похвасталась сексуальной фигурой

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая наслаждается отпуском в Испании.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram снимки с отдыха в Барселоне.

Модель устроила себе фотосессию на пляже. Катя надела бикини самого трендового цвета этим летом – розового с длинными завязками, которые она обмотала вокруг талии.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Лозовицкая соблазнительно позировала, демонстрируя сексуальную и стройную фигуру.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Волосы она распустила, дополнила лук красным маникюром и педикюром и была без макияжа на лице.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, в прошлый раз Екатерина Лозовицкая продемонстрировала образ в стиле Барби. Она была одета в розовый корсет и джинсовые мини-шорты с блеском, которые прекрасно подчеркнули ее тонкую талию и стройные ноги.

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Дата публикации
Просмотры
712
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