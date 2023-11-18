Позировала на пляже в Майами: жена экс-"Холостяка" в купальнике показала беременный живот

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями.

Модель позирует в черном купальнике с асимметричным топом на пляже в Майами. Даша продемонстрировала уже достаточно большой беременный живот.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Волосы она собрала сзади зажимом "крабом" и надела солнцезащитные очки.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Фолловеры Даши засыпали ее комплиментами: "Вы очень красивая", "Красавица", "Даш, ты очень красивая и беременность тебя так украшает", "Вы мне так импонируете. Красотка. Позитивчик".

Напомним, недавно Даша Хлыстун и Макс Михайлюк провели гендер-пати, на которой узнали пол будущего ребенка.

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