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Позировала на пляже в Майами: жена экс-"Холостяка" в купальнике показала беременный живот

Позировала на пляже в Майами: жена экс-"Холостяка" в купальнике показала беременный живот

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
590
Время на прочтение
1 мин
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Позировала на пляже в Майами: жена экс-"Холостяка" в купальнике показала беременный живот

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Модель Даша Хлыстун ждет второго ребенка.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями.

Модель позирует в черном купальнике с асимметричным топом на пляже в Майами. Даша продемонстрировала уже достаточно большой беременный живот.

Даша Хлыстун / © Instagram Даши Хлистун
Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Волосы она собрала сзади зажимом "крабом" и надела солнцезащитные очки.

Даша Хлыстун / © Instagram Даши Хлистун
Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Фолловеры Даши засыпали ее комплиментами: "Вы очень красивая", "Красавица", "Даш, ты очень красивая и беременность тебя так украшает", "Вы мне так импонируете. Красотка. Позитивчик".

Напомним, недавно Даша Хлыстун и Макс Михайлюк провели гендер-пати, на которой узнали пол будущего ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
590
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