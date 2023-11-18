Позировала на пляже в Майами: жена экс-"Холостяка" в купальнике показала беременный живот

Модель Даша Хлыстун ждет второго ребенка.
Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями.
Модель позирует в черном купальнике с асимметричным топом на пляже в Майами. Даша продемонстрировала уже достаточно большой беременный живот.
Волосы она собрала сзади зажимом "крабом" и надела солнцезащитные очки.
Фолловеры Даши засыпали ее комплиментами: "Вы очень красивая", "Красавица", "Даш, ты очень красивая и беременность тебя так украшает", "Вы мне так импонируете. Красотка. Позитивчик".
Напомним, недавно Даша Хлыстун и Макс Михайлюк провели гендер-пати, на которой узнали пол будущего ребенка.
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