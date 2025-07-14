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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Позировала на сапборде: британская телезвезда в бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Хлоя Ферри поделилась с фолловерами в соцсети снимком из отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хлоя Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram пикантное фото с отдыха.

Женщина активно провела день, катаясь на сапборде. Хлоя была одета в черное бикини. Она позировала на доске, лежа и демонстрируя свои упругие соблазнительные ягодицы.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя Ферри в красивом белом купальнике с золотым кольцом на лифе похвасталась пышным декольте.

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