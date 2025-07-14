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Позировала на сапборде: британская телезвезда в бикини похвасталась соблазнительными ягодицами
Хлоя Ферри поделилась с фолловерами в соцсети снимком из отпуска.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram пикантное фото с отдыха.
Женщина активно провела день, катаясь на сапборде. Хлоя была одета в черное бикини. Она позировала на доске, лежа и демонстрируя свои упругие соблазнительные ягодицы.
Напомним, Хлоя Ферри в красивом белом купальнике с золотым кольцом на лифе похвасталась пышным декольте.