Позировала на сапборде: британская телезвезда в бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

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Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram пикантное фото с отдыха.

Женщина активно провела день, катаясь на сапборде. Хлоя была одета в черное бикини. Она позировала на доске, лежа и демонстрируя свои упругие соблазнительные ягодицы.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя Ферри в красивом белом купальнике с золотым кольцом на лифе похвасталась пышным декольте.

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