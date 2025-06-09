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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Позировала на столе: британская модель в новом бикини похвасталась соблазнительными формами

Джессика Гейл пополнила свой гардероб стильным купальником.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новую порцию фотографий с отдыха. Блондинка устроила себе импровизированный фотосет на столе во дворе.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс надела новое стильное бикини с психоделическим принтом пастельных оттенков и на завязках. Изюминкой купальника была интересная круглая подвеска на лифе.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл похвасталась пышными сексуальными формами и красивым загаром.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель сделала волнистую укладку, нежный макияж с пышными ресницами и завершила пляжный лук лаконичными украшениями.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл позировала на вечернем пляже в сексуальном бикини на завязках.

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Дата публикации
Количество просмотров
141
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