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- Шоу-бизнес
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Позировала на столе: британская модель в новом бикини похвасталась соблазнительными формами
Джессика Гейл пополнила свой гардероб стильным купальником.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новую порцию фотографий с отдыха. Блондинка устроила себе импровизированный фотосет на столе во дворе.
Джесс надела новое стильное бикини с психоделическим принтом пастельных оттенков и на завязках. Изюминкой купальника была интересная круглая подвеска на лифе.
Гейл похвасталась пышными сексуальными формами и красивым загаром.
Модель сделала волнистую укладку, нежный макияж с пышными ресницами и завершила пляжный лук лаконичными украшениями.
Напомним, ранее Джессика Гейл позировала на вечернем пляже в сексуальном бикини на завязках.