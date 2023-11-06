Позировала на тренажере: модель в белье похвасталась подтянутым телом

Арабелла Чи любит не только хвастаться стройной фигурой, но и усовершенствовать ее с помощью спорта.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram, в каком она виде занималась на тренажерах.

На снимках она предстала в белом белье, состоявшем из кроп-топа и трусов с высокой посадкой.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла находится в прекрасной физической форме – ее тело стройное, подтянутое и сексуальное.

Арабелла Чи/Instagram

Верхние пряди волос она собрала в хвост, была без макияжа и дополнила лук золотыми серьгами, подвесками на цепочках и браслетом.

"Мое самое любимое место", – подписала фото модель.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи позировала на побережье Средиземного моря в бежевом бикини с золотистыми блестками.

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