Позировала на тренажере: модель в белье похвасталась подтянутым телом

Арабелла Чи любит не только хвастаться стройной фигурой, но и усовершенствовать ее с помощью спорта.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram, в каком она виде занималась на тренажерах.
На снимках она предстала в белом белье, состоявшем из кроп-топа и трусов с высокой посадкой.
Арабелла находится в прекрасной физической форме – ее тело стройное, подтянутое и сексуальное.
Верхние пряди волос она собрала в хвост, была без макияжа и дополнила лук золотыми серьгами, подвесками на цепочках и браслетом.
"Мое самое любимое место", – подписала фото модель.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи позировала на побережье Средиземного моря в бежевом бикини с золотистыми блестками.
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