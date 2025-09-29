- Дата публикации
Позировала на яхте: 60-летняя Элизабет Херли в миниатюрном бикини похвасталась стройной фигурой
Британская актриса продолжает хвастаться своим подтянутым телом.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram видео, которое еще больше навевает грусть по лету.
На нем актриса наслаждается морской прогулкой на яхте. Одета звезда в миниатюрное белое бикини с золотыми цепочками на лифе и плавках от своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. На лице у нее были массивные солнцезащитные очки.
Херли продемонстрировала свою стройную фигуру и красивый бюст. Глядя на нее, совсем не скажешь, что ей 60 лет. Она еще может дать фору более молодым красавицам.
"Время начинать мечтать о зимнем солнце...", - подписала она видео.
Напомним, Элизабет Херли пришла на National Television Awards в Лондоне в полупрозрачном серебряном платье с откровенным декольте.