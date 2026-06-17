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- Шоу-бизнес
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Позировала на яхте: британская звезда реалити в белом бикини продемонстрировала упругие ягодицы
Ева Гейл показала фотографии с отдыха на море.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл поделилась с подписчиками в Instagram атмосферными снимками со своего отпуска на море. Она наслаждалась солнечной погодой на яхте и каталась на сапборде, демонстрируя стильный пляжный образ.
Ева была одета в белое бикини, которое прекрасно подчеркивало ее загорелую фигуру. Блондинка продемонстрировала пышный бюст и упругие ягодицы.
У Гейл волосы были распущены, а из украшений она выбрала браслеты на руки и ногу, а также кольца.
Напомним, Ева Гейл в белом мини-платье с откровенным декольте продемонстрировала пышную грудь.
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