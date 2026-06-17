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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Позировала на яхте: британская звезда реалити в белом бикини продемонстрировала упругие ягодицы

Ева Гейл показала фотографии с отдыха на море.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл поделилась с подписчиками в Instagram атмосферными снимками со своего отпуска на море. Она наслаждалась солнечной погодой на яхте и каталась на сапборде, демонстрируя стильный пляжный образ.

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева была одета в белое бикини, которое прекрасно подчеркивало ее загорелую фигуру. Блондинка продемонстрировала пышный бюст и упругие ягодицы.

У Гейл волосы были распущены, а из украшений она выбрала браслеты на руки и ногу, а также кольца.

Ева Гейл

Ева Гейл

Напомним, Ева Гейл в белом мини-платье с откровенным декольте продемонстрировала пышную грудь.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
70
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