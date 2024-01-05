Позировала на яхте: Хейли Бибер в стильном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

27-летняя модель в ярком купальнике продемонстрировала идеальную фигуру.
Хейли Бибер опубликовала в Instagram снимки с отдыха, которые были сделаны во время морской прогулки на яхте.
На них модель появилась в стильном зеленом бикини с желтой каймой и завязками, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Хейли также похвасталась на камеру упругими сексуальными ягодицами.
Свой пляжный лук она дополнила плетеной соломенной шляпой, черными солнцезащитными очками и золотым украшением-цепочкой на теле.
"2024… я с тобой в путешествие", – подписала Хейли фото.
Напомним, Хейли Бибер в пальто оверсайз и шортах попала в объективы папарацци.
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