Позировала обнаженной: беременная Кайли Дженнер намекнула на пол ребенка

24-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер сейчас ждет второго ребенка и уже намекнула подписчикам на его пол.

Недавно Дженнер опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена ее тень на фоне белой стены. Кайли позирует в обнаженном виде и показывает подросший живот.

Также в сторис Кайли намекнула, что они с 29-летним возлюбленным Трэвисом Скоттом ждут рождения сына. Дженнер запостила снимок, на котором показала свой кроссовок с синими шнурками, а салон ее машины тоже был обит в голубых тонах. Фото молодая мама подписала: Baby blues, а поклонники звезды расценили это, как намек.

Салон Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Кайли и Трэвис также воспитывают 3,5-летню дочь Сторми, которая скоро станет старшой сестрой. Вместе пара с 2017-года, но в их отношениях случались паузы. Судя по всему, сейчас у пары все хорошо.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

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