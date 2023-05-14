Позировала обнаженной: Эмили Ратажковски показала свои "беременные" снимки

31-летняя модель поздравила себя и других матерей с праздником.

Эмили Ратажковски сегодня, в День матери, опубликовала свои архивные фотографии, сделанные в последние недели беременности. На них модель запечатлена полностью обнаженной. Позировала Эмили в ванной.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Ратажковси продемонстрировала красоту своего тела во время беременности, которая ей очень шла. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

"Эти фото, сделанные перед тем, как я и моя жизнь изменились навсегда.

Быть мамой значит выполнять много тихой, тяжелой работы, которую часто никто не видит. Я горжусь всеми вами, мамами – ваша любовь и преданность могут быть самой прекрасной вещью в этом мире", – подписала модель.

Напомним, Эмили Ратажковски в лаконичном черном мини-платье попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.

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