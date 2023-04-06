Позировала обнаженной: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальной фигурой в откровенной фотосессии

Виктория Варлей продемонстрировала обольстительные образы в фотосете для мужского глянца.

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – снялась в откровенной фотосессии для украинского журнала Playboy.

Актриса предстала перед камерой обнаженной. Она выглядела роскошно.

Виктория Варлей/playboy.ua

Виктория Варлей/playboy.ua

Вика продемонстрировала во всей красе свою стройную и сексуальную фигуру и красивый загар.

Виктория Варлей/playboy.ua

Виктория Варлей/playboy.ua

Виктория Варлей/playboy.ua

Ее образ дополнила укладка с локонами, насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой, золотые украшения и маникюр молочного оттенка. Обута она была в черные босоножки на шпильках.

Виктория Варлей/playboy.ua

Виктория Варлей/playboy.ua

Но не на всех фотографиях Варлей позировала обнаженной. На некоторых снимках она появилась в белых стрингах, белой и красной шапочках для плавания и белых коротких шортах в красный горошек.

Виктория Варлей/playboy.ua

Виктория Варлей/playboy.ua

Виктория похвасталась соблазнительными формами в бассейне, у бассейна и возле растений.

Виктория Варлей/playboy.ua

На обложке глянца красавица предстала топлес, игриво прикрывая пышную грудь локтями. На ней были мини-шорты и шапочка для плавания.

Виктория Варлей/playboy.ua

Напомним, ранее Виктория Варлей показала фото с пляжа в Майами, на которых она появилась в черном бикини.

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