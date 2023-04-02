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Позировала обнаженной: участница шоу "Холостяк-12" показала большой беременный живот

Позировала обнаженной: участница шоу "Холостяк-12" показала большой беременный живот

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1039
Время на прочтение
1 мин
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Позировала обнаженной: участница шоу "Холостяк-12" показала большой беременный живот

Аделина Дели/Instagram Аделины Дели

20-летняя Аделина Дели снялась в смелой фотосессии, в которой продемонстрировала, как изменилось ее тело во время беременности.

Беременная участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" и участница "Танцев со звездами" — Аделина Дели — снялась в смелой и нежной в то же время фотосессии. Лучшие снимки девушка опубликовала в Instagram.

Аделина позировала перед фотокамерой обнаженной, демонстрируя большой беременный живот.

Аделина Дели/Instagram Аделины Дели / ©
Аделина Дели/Instagram Аделины Дели

Девушка без комплексов показала на камеру также растяжки на ягодицах.

Аделина Дели/Instagram Аделины Дели / ©
Аделина Дели/Instagram Аделины Дели

Аделина предстала в фотосете еще в одном аутфите – в прозрачном черном кэтсьюте и черных стрингах.

Аделина Дели/Instagram Аделины Дели / ©
Аделина Дели/Instagram Аделины Дели
Аделина Дели/Instagram Аделины Дели / ©
Аделина Дели/Instagram Аделины Дели

Дели очень идет беременность – она выглядит женственно, нежно и очаровательно.

Аделина Дели/Instagram Аделины Дели / ©
Аделина Дели/Instagram Аделины Дели

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Дата публикации
Просмотры
1039
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