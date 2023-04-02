Позировала обнаженной: участница шоу "Холостяк-12" показала большой беременный живот

20-летняя Аделина Дели снялась в смелой фотосессии, в которой продемонстрировала, как изменилось ее тело во время беременности.
Беременная участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" и участница "Танцев со звездами" — Аделина Дели — снялась в смелой и нежной в то же время фотосессии. Лучшие снимки девушка опубликовала в Instagram.
Аделина позировала перед фотокамерой обнаженной, демонстрируя большой беременный живот.
Девушка без комплексов показала на камеру также растяжки на ягодицах.
Аделина предстала в фотосете еще в одном аутфите – в прозрачном черном кэтсьюте и черных стрингах.
Дели очень идет беременность – она выглядит женственно, нежно и очаровательно.
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