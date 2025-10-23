Позировала полностью обнаженной: Эмили Ратажковски снялась в смелой фотосессии

Эмили Ратажковски

Реклама

34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски снялась для The Beyond Noise в смелой фотосессии, и на одном из снимков она позировала полностью обнаженной.

Эмили Ратажковски/ Фото: instagram.com/thebeyondnoise

Также Эмили была запечатлена в одних черных трусах — она прикрывала обнаженную грудь руками в кожаных перчатках, а также в шубе, приспустив ее с одного плеча.

Эмили Ратажковски/ Фото: instagram.com/thebeyondnoise

Эмили Ратажковски/ Фото: instagram.com/thebeyondnoise

В интервью изданию Ратажковски рассказала о своей книге My Body, социальных сетях и о будущем сериале, в котором она выступит в роли продюсера, сценариста и исполнительницы главной роли.

Реклама

«У меня был настоящий путь, связанный с синдромом самозванца. Я написала свою книгу буквально на телефоне. Конечно, в конце концов я сохраняла все в документы, но каждое эссе начинала в приложении „Заметки“, а затем использовала Google Docs на телефоне, чтобы избежать момента, когда ты садишься за компьютер и думаешь: „Я пишу книгу“, потому что это так страшно. Это было пять лет назад. Теперь у меня есть стол. У меня есть книжная полка. У меня есть полноценный компьютер. Я действительно приняла это, но мне нравилось, как я могла обмануть себя, думая, что то, что я делаю, не важно», — рассказала Эмили о написании своей первой книги.

«Интернет так сильно изменился. TikTok для меня — настоящий источник вдохновения, все вокруг чертовски смешные, и тебя вознаграждают за то, что ты не строишь из себя кого-то другого. Тебя вознаграждают за то, что ты такой, какой есть. Это диаметрально противоположно Instagram, который я выстраивала по кирпичику, с фотографиями в бикини. [Смеётся] Мне нравится эта дихотомия. Мы все должны быть гибкими. Я немного играю и в том, и в другом, но в мире грез мне бы больше никогда не пришлось публиковать посты в Instagram. Я, конечно, очень благодарна этой платформе. Мне просто больше интересно делать что-то честное», — призналась Эмили.

Отметим, свой первый контракт Ратажковски подписала в 14 лет и начала сниматься в рекламе и для каталогов. Позже она работала моделью, параллельно изучая искусство в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе, но вскоре бросила учебу и сосредоточилась на своей модельной карьере. Ее роль в откровенном клипе Blurred Lines Робина Тика стала моментом, после которого ее карьера резко пошла вверх.

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски в нежном образе феи блистала на шоу Victoria’s Secret.

Реклама