Позировала посреди пустыни: финалистка "Холостяка-11" в бельевом платье блеснула сосками

Юлия Бельченко поделилась с фолловерами красивым видео.
Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко – опубликовала в Instagram новое видео с отдыха в Катаре.
Позировала Юля посреди пустыни. На ней было светло-бежевое платье миди в бельевом стиле. Сквозь тонкую ткань наряда были заметны ее соски, что выглядело соблазнительно.
Ветер игриво развевал платье и длинные волосы красавицы. Одно ухо Бельченко было украшено большим золотистым аксессуаром.
Напомним, в прошлый раз Юлия Бельченко предстала в черном купальнике. На шее у нее было роскошное украшение-колье в виде крокодила с камнями.
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