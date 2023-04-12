Позировала посреди пустыни: финалистка "Холостяка-11" в бельевом платье блеснула сосками

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко – опубликовала в Instagram новое видео с отдыха в Катаре.

Позировала Юля посреди пустыни. На ней было светло-бежевое платье миди в бельевом стиле. Сквозь тонкую ткань наряда были заметны ее соски, что выглядело соблазнительно.

Ветер игриво развевал платье и длинные волосы красавицы. Одно ухо Бельченко было украшено большим золотистым аксессуаром.

Напомним, в прошлый раз Юлия Бельченко предстала в черном купальнике. На шее у нее было роскошное украшение-колье в виде крокодила с камнями.

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